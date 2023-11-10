Развитие побережья Каспийского моря в Дагестане привлечет еще 800 тыс. туристов

Минэкономразвития совместно с Кавказ.РФ и регионом разработали концепцию развития туристических территорий, которая позволит увеличить туристический поток, привлечь внебюджетные инвестиции и создать дополнительные рабочие места

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Реализация разработанной концепции развития туристических территорий, расположенных вдоль побережья Каспийского моря в Дагестане, позволит увеличить туристический поток в регион до 2,4 млн человек, что на 800 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время стратегической сессии по развитию побережья Каспийского моря в Дагестане.

"В сложных геополитических условиях, когда появляется уникальная возможность перенаправить туристический поток из традиционных направлений на Северный Кавказ, важно не упустить эту возможность. Необходимо больше развивать территорию, инфраструктуру, соответствующая задача поставлена президентом РФ. Минэкономразвития совместно с [институтом развития] Кавказ.РФ и регионом разработали концепцию развития туристических территорий, расположенных вдоль побережья Каспийского моря. Реализация данного проекта позволит увеличить туристический поток до 2,4 млн человек, привлечь внебюджетные инвестиции и создать дополнительные рабочие места", - сказал Новак.

Вице-премьер уточнил, что в прошлом году регион посетили 1,6 млн человек. Новак также привел данные Минэкономразвития России, согласно которым за 9 месяцев 2023 года регион уже посетили 1,3 млн человек.

По словам главы региона Сергея Меликова, для повышения инвестиционной привлекательности прибрежных территорий государством будет оказываться поддержка в виде создания особой экономической зоны (ОЭЗ), которая предусматривает подведение энергетической, газовой, водной и транспортной инфраструктуры, а также предоставление налоговых преференций. Резиденты будут освобождены от уплаты налогов на имущество и землю.

Руководитель субъекта добавил, что на территории ОЭЗ уже проведена инвентаризация земель и достигнуты договоренности по вопросам развития инженерной и транспортной инфраструктуры.