10 ноября, 14:59

В Кировской области намерены построить два фиджитал-центра

Зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов отметил, что в области развивают современные виды спорта

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают построить два фиджитал-центра в ближайшие годы, сообщил первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов в своем Telegram-канале.

"Фиджитал - функционально-цифровой спорт, в рамках которого спортсмены соревнуются и в физических способностях, и в виртуальных. Например, есть соревнования, где участники сначала на консоли играют в баскетбол, а затем выходят на стритбольную площадку и продолжают игру с сохранением счета. Такие центры помогут вовлекать молодежь в физический спорт и тренировки, командные игры и турниры", - написал Курдюмов, добавив, что "в следующем году на базе кировской школы №39 в микрорайоне Чистые Пруды появится первый в регионе фиджитал-центр".

Он отметил, что Кировская область развивает современные виды спорта. Построить центр планируется в рамках программы "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Проект будет выполняться "за счет привлечения федеральных средств и софинансирования областного бюджета", написал Курдюмов. "Есть цель создать и большой фиджитал-центр, который будет соответствовать мировым стандартам для проведения соревнований. Он станет частью кампуса мирового уровня, проект которого мы разработали для участия в конкурсном отборе" - отметил Курдюмов. 

Теги:
РоссияКировская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация