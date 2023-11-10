В Кировской области намерены построить два фиджитал-центра

Зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов отметил, что в области развивают современные виды спорта

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают построить два фиджитал-центра в ближайшие годы, сообщил первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов в своем Telegram-канале.

"Фиджитал - функционально-цифровой спорт, в рамках которого спортсмены соревнуются и в физических способностях, и в виртуальных. Например, есть соревнования, где участники сначала на консоли играют в баскетбол, а затем выходят на стритбольную площадку и продолжают игру с сохранением счета. Такие центры помогут вовлекать молодежь в физический спорт и тренировки, командные игры и турниры", - написал Курдюмов, добавив, что "в следующем году на базе кировской школы №39 в микрорайоне Чистые Пруды появится первый в регионе фиджитал-центр".

Он отметил, что Кировская область развивает современные виды спорта. Построить центр планируется в рамках программы "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Проект будет выполняться "за счет привлечения федеральных средств и софинансирования областного бюджета", написал Курдюмов. "Есть цель создать и большой фиджитал-центр, который будет соответствовать мировым стандартам для проведения соревнований. Он станет частью кампуса мирового уровня, проект которого мы разработали для участия в конкурсном отборе" - отметил Курдюмов.