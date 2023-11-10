Правительство Украины лишило охранного статуса памятник Пушкину и могилу Ватутина в Киеве

Это позволит их снести в рамках закона о "декоммунизации"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Украинское правительство приняло постановление об изъятии из государственного реестра памятников культурного наследия монументов русскому поэту Александру Пушкину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу, а также могилы советского полководца Николая Ватутина в Киеве, что позволит их снести в рамках закона о "декоммунизации". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Правительство приняло решение об изъятии из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников русскому писателю Александру Пушкину, Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Аналогичного статуса лишили памятники монитору "Железняков" (боевой корабль, принимавший участие в Великой Отечественной войне), экипажу бронепоезда "Таращанец" в Киеве, русскому князю Михаилу Воронцову в Одессе, русскому полководцу Александру Суворову в Измаиле Одесской области, русскому адмиралу Федору Ушакову в подконтрольном украинским властям Херсоне, монумент "Украина - освободителям" в Ужгороде (установлен в честь освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков). Также из реестра изымут монументы Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе.

20 сентября Минкультуры инициировало процесс изъятия из государственного реестра ряда памятников, связанных с историей России и СССР.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.