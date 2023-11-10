В СФ заявили, что в России надо внедрить единый стандарт комплексной реабилитации

Специальная военная операция вносит свои коррективы в подходы к вопросам реабилитации, отметила вице-спикер Инна Святенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Необходимо определить единый стандарт комплексной реабилитации инвалидов во всех регионах РФ. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко на выездном заседании Совета по делам инвалидов при верхней палате парламента.

"В рамках работы Совета Федерации ведется систематический мониторинг доступности медицинской реабилитации. <...> Ни для кого не секрет, что реабилитационная база и кадровая обеспеченность в разных регионах разная. Поэтому необходимо определить единый стандарт оказания реабилитационных услуг для всех субъектов", - сказала сенатор в ходе выездного заседания, посвященного комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Она подчеркнула, что специальная военная операция вносит свои коррективы в подходы к вопросам реабилитации. По словам сенатора, на сегодняшний день в общей структуре инвалиды вследствие военной травмы - сравнительно небольшая группа, но "характер увечий, их последствия для организма, возраст пострадавших в совокупности формируют серьезную медико-социальную проблему".

"Для таких активных людей необходимы специальные подходы к комплексной реабилитации, которые будут направлены на скорейшую и максимально эффективную адаптацию в мирной жизни. Ключевыми в этой области являются вопросы протезирования, психологической помощи, восстановления или формирования новых социальных и профессиональных навыков вследствие военной травмы, их реинтеграции. Это касается как медицинской реабилитации, так и комплексной социальной реабилитации, приближенных к месту жительства инвалида", - сказала Святенко.

По ее словам, в России проживает более 11 млн граждан с ограничениями по здоровью, поэтому вопросы реабилитации и абилитации инвалидов, создания для них безбарьерной среды и условий для активной полноценной жизни постоянно находятся в зоне внимания СФ.

Сенатор также отметила, что важная задача сейчас - создание полного цикла отечественного производства реабилитационных изделий. С этой целью, отметила вице-спикер СФ, правительство вводит меры государственной поддержки российских производителей. "Работая над бюджетом, для обеспечения инвалидов, в том числе жителей новых субъектов Федерации, техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, мы предусмотрели увеличение средств, более чем 11 млрд [рублей] в 2024 году, в 2025 году - более 9 млрд", - сообщила Святенко.