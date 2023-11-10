10 ноября, 17:01

Верховный суд Франции отказал Украине в экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго

Его обвиняют в организации растраты средств банка "Финансы и кредит"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Франции окончательно отказал Киеву в экстрадиции украинского миллиардера Константина Жеваго, обвиняемого в организации растраты средств банка "Финансы и кредит". Об этом сообщила украинская версия журнала Forbes со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

Как проинформировали представители предпринимателя, согласно решению инстанции "государство Украина не может обеспечить справедливый судебный процесс в отношении Константина Жеваго, поэтому дело против него прекращают". "С господина Жеваго сняты все существовавшие ограничения", - указали в пресс-службе. "Форбс" также приводит слова бизнесмена, по мнению которого решение суда подтверждает, что дело против него "сфабриковано и не имеет никакой юридической основы". Бизнесмен считает, что дело также имеет признаки политического преследования и давления.

В сентябре 2019 года Жеваго, входившему в пятерку богатейших людей Украины, предъявили обвинение в организации растраты $113 млн из средств банка "Финансы и кредит", владельцем которого он был. В начале января этого года бизнесмена задержали во французском Куршевеле, но позже отпустили под залог. Французский суд отказал Киеву в экстрадиции Жеваго. На Украине арестовано его имущество, а также корпоративные права связанных с ним компаний.

В мае этого года Жеваго вновь оказался в центре скандала после информации о задержании занимавшего на тот момент пост председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого обвинили в получении взятки от разыскиваемого банкира. Позднее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что вероятно предъявление обвинений и другим судьям Верховного суда Украины вследствие выявления новых фактов в уголовном деле в отношении Князева. В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против Жеваго по обвинению в подкупе судей Верховного суда Украины. 

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