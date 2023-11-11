10 ноября, 22:49

С могилы украинского классика Коцюбинского планируют убрать цитату Горького

С инициативой выступили на заседании консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при департаменте культуры Черниговской областной государственной администрации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Цитату русского писателя Максима Горького планируют убрать с памятника на могиле классика украинской литературы Михаила Коцюбинского (1864-1913) в Чернигове. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

Читайте также
В Ивано-Франковской области Украины отказались демонтировать памятники советским солдатамВо Львове с мемориала на Холме Славы демонтировали памятники советским солдатамПод Киевом изображения Москвы и Санкт-Петербурга демонтировали с фасада здания почты

Отмечается, что с такой инициативой выступили на заседании консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской областной государственной администрации.

Слова Горького о том, что в лице Коцюбинского Украина потеряла большого человека и что "долго и хорошо будет она помнить его добрую работу", рекомендуют заменить на цитату украинского писателя Панаса Мирного: "Ушел великий мастер родного слова, и его труд будет сиять путеводной звездой над дорогой других".

Могила Коцюбинского находится на Болдиной горе в Чернигове. Бюст писателя на прямоугольном постаменте был установлен в 1955 году.

Коцюбинский - автор многих известных произведений, в том числе новелл Fata morgana, Intermezzo, Persona grata, "Кони не виноваты", "На острове", а также повесть "Тени забытых предков". Многие из них экранизированы, "Тени забытых предков" - трижды.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация