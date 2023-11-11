С могилы украинского классика Коцюбинского планируют убрать цитату Горького

С инициативой выступили на заседании консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при департаменте культуры Черниговской областной государственной администрации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Цитату русского писателя Максима Горького планируют убрать с памятника на могиле классика украинской литературы Михаила Коцюбинского (1864-1913) в Чернигове. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

Отмечается, что с такой инициативой выступили на заседании консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской областной государственной администрации.

Слова Горького о том, что в лице Коцюбинского Украина потеряла большого человека и что "долго и хорошо будет она помнить его добрую работу", рекомендуют заменить на цитату украинского писателя Панаса Мирного: "Ушел великий мастер родного слова, и его труд будет сиять путеводной звездой над дорогой других".

Могила Коцюбинского находится на Болдиной горе в Чернигове. Бюст писателя на прямоугольном постаменте был установлен в 1955 году.

Коцюбинский - автор многих известных произведений, в том числе новелл Fata morgana, Intermezzo, Persona grata, "Кони не виноваты", "На острове", а также повесть "Тени забытых предков". Многие из них экранизированы, "Тени забытых предков" - трижды.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.