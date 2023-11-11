Куртку Майкла Джексона из рекламы Pepsi продали в Лондоне за $306 тыс.

На аукционе не нашлось желающих приобрести гитару Gibson, принадлежавшую Ангусу Янгу из австралийской рок-группы AC/DC, а также музыкальный автомат Yellow Submarine Beatles, выпущенный ограниченным тиражом

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Черно-белая куртка Майкла Джексона (1958-2009), которую он надевал во время съемок рекламы "Поколение Pepsi" в 1984 году, ушла с молотка на аукционе Propstore в Лондоне за $306 тыс. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

За $115 тыс. была продана кожаная куртка La Rocka британского музыканта Джорджа Майкла (1963-2016), в которой он снялся вместе с американской певицей Аретой Франклин в клипе 1987 года с песней "I Knew You Were Waiting (For Me)".

Шиньон британской певицы Эми Уайнхаус (1983-2011), в котором она появилась в клипе 2007 года с песней "You Know I'm No Good" из ее последнего альбома Back To Black куплен коллекционером за $22,9 тыс. Не нашлось желающих приобрести гитару Gibson, принадлежавшую Ангусу Янгу из австралийской рок-группы AC/DC, а также музыкальный автомат Yellow Submarine Beatles, выпущенный ограниченным тиражом.

Майкл Джексон умер в июне 2009 года от острой интоксикации организма препаратом пропофол, который вместе с другими лекарствами, как утверждало следствие, ему прописал лечащий врач Конрад Мюррей. Уже после смерти Джексона свет увидели альбомы "Michael" (2010) и "Immortal" (2011), включавшие не издававшиеся прежде записи певца.

Самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, обладатель 15 премий Grammy и сотен других наград, Джексон был 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В мире продано более 1 млрд копий записей автора и исполнителя песен, музыкального продюсера, аранжировщика, танцора, актера, сценариста и филантропа.

Джексон возглавляет рейтинг известных людей, культурное наследие которых даже после смерти продолжает приносить доходы. Согласно журналу Forbes, творчество музыканта принесло его наследникам в 2022 году $115 млн. Эта сумма включает выручку в размере $85 млн от бродвейского мюзикла MJ: The Musical, посвященного жизни и творчеству певца. Кроме того, миллионные прибыли принес спектакль Michael Jackson: One канадского Cirque du Soleil (2013).