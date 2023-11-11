Reuters: персонал SpaceX получил 600 травм из-за планов Маска по полету на Марс

По данным агентства, компания пренебрегала нормами безопасности труда на опасных ракетных и космических объектах в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Более 600 производственных травм получили сотрудники компании SpaceX из-за амбиций Илона Маска в его стремлении осуществить полет на Марс. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные данные госучреждений США и сведения, полученные от пострадавших.

"Подразделение журналистских расследований Reuters установило, что компания Маска пренебрегала нормами безопасности труда на опасных ракетных и космических объектах по всей стране (США - прим. ТАСС), - отмечает агентство. - Сотрудники заплатили за этой высокую цену. На основании интервью с ними и данных правительства нами задокументировано по крайней мере 600 производственных травм, полученных сотрудниками SpaceX с 2014 года". Это лишь часть всех случаев, общее количество которых не разглашается.

Во многих случаях речь идет о серьезных повреждениях или об инвалидности. Более 100 человек получили порезы, примерно у 30 - переломы или сдвиги костей, раздавленные конечности. Причина - беспорядок на рабочих местах, недостатки в профессиональной подготовке, переутомление, несоблюдение требований техники безопасности, спешка. "Основанная более 20 лет назад SpaceX, - указывает агентство, - полагает, что сотрудники сами должны отвечать за свою безопасность. По словам сотрудников, сам Маск нередко бравирует пренебрежением к требованиям безопасности".

Агентство указывает, что ради ускорения создания производства и снижения издержек компания Маска начала строить ракеты в палатках на необорудованном побережье Максиканского залива