Губернатор Чукотки подчеркнул необходимость учета погодных условий при полетах в регионе

Владислав Кузнецов также отметил, что пилоты самолета Ан-2 находятся в стабильном состоянии после жесткой посадки

ТАСС, 11 ноября. Пилоты, пострадавшие в авиапроисшествии с самолетом Ан-2 на Чукотке, находятся в стабильном состоянии. Об этом журналистам сообщил глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в ходе открытия Дня Чукотки на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Двое членов экипажа находятся в стабильном состоянии. Надо сказать, что все очень четко сработали. И в момент поисков, и в момент доставки до артели. И там была оказана доврачебная помощь, медикаментозное обслуживание. Все это шло, мы организовали линию связи с нашей больницей, медики консультировали. Это позволило сохранить пострадавшим жизнь", - сказал Кузнецов.

Пассажир самолета при посадке получил ушибы мягких тканей. От госпитализации он отказался. Мужчине требуется только наблюдение в поликлинике.

Кузнецов подчеркнул, что при полетах на Чукотке нужно внимательно относиться к погодным условиям. "Это не вопрос надежности самолетов. Это вопрос здравого смысла и эксплуатации. Если погодные условия изменяются, лучше перестраховаться. Это же был частный борт. Лучше всего перестраховаться и не переоценивать пилотам свои силы и не лететь, чтобы избежать таких волнительных моментов", - добавил губернатор.

10 ноября поступила информация, что самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" в 01:40 мск вылетел по маршруту Певек - АС "Полярный" - Певек и по времени посадки не вышел на связь. Глава региона сообщал, что на поиски воздушного судна из села Рыркайпий выехали два снегохода с четырьмя волонтерами. Людей удалось найти. Они живы, но получили ранения различной степени тяжести. 11 ноября санитарный рейс доставил пилотов в Анадырь.