ГП попросили проверить Марию Максакову-Игенбергс на дискредитацию ВС РФ

В комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции поступили материалы телекомпании НТВ о причастности оперной певицы к призывам предоставлять вооружение Украине, сообщили в комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру РФ для проверки оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

"Направил в Генеральную прокуратуру РФ материалы, предоставленные журналистами телекомпании НТВ, для проведения проверки причастности М. П. Максаковой-Игенбергс, включенной в реестр иностранных агентов, к призывам предоставлять вооружение Украине и дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

В публикации сообщается, что в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поступили материалы телекомпании НТВ о причастности оперной певицы к призывам. "Направляем указанные материалы для рассмотрения в соответствии с установленной компетенцией", - говорится в обращении на имя первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы оштрафовал Максакову на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах в социальных сетях. Минюст внес ее в список иноагентов в мае 2023 года.