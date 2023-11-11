11 ноября, 19:10

В Англии продали Range Rover из автопарка Елизаветы II за $162 тыс.

Цена оказалась почти втрое выше оценочной

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Автомобиль Range Rover, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II (1926-2022), ушел с молотка на торгах английского аукционного дома Iconic Auctions по цене почти втрое выше оценочной. Согласно сообщению аукционеров, машина из автопарка монарха 2004 года выпуска продана в Национальном выставочном центре Бирмингема за £132,7 тыс. (свыше $162 тыс.).

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Автомобиль с номерным знаком BN04 EPU и пробегом в 109 тыс. миль (более 175 тыс. км) регулярно водила сама Елизавета II. Машина третьего поколения (L322, 2002-2012) оснащена задними переключателями электрических стеклоподъемников с обеих сторон, синими фонарями на решетке радиатора, внутренними ручками, облегчающими посадку в автомобиль, а на капоте находится небольшое отверстие, куда устанавливался талисман - фигурка лабрадора.

В распоряжении аукционеров оказалась "видеозапись с монархом за рулем этого Range Rover с четко видимым номерным знаком", что "подтверждает происхождение машины", отмечается в сообщении аукционного дома. В противном случае 19-летний автомобиль стоил бы, как отмечают эксперты, всего £5-6 тыс. ($6,1-7,3 тыс.).

Королева, еще будучи принцессой, в годы Второй мировой войны прошла подготовку как механик-водитель санитарной машины, свои автомобили она водила до самого конца жизни. Ее Величество была единственным человеком в Соединенном Королевстве, которому разрешалось ездить без прав и без номеров. 

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Елизавета IIВеликобритания
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