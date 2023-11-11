11 ноября, 19:31

В Махачкале отремонтировали более 70 улиц в 2023 году

В региональном Минтрансе отметили, что в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершили дорожные работы на 113,3 км автомобильных дорог общего пользования

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 70 улиц отремонтировали в этом году в Махачкале. Об этом сообщил мэр города Юсуп Умавов.

"В этом году в Махачкале отремонтировали 71 улицу. Из них по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 25 улиц. В рамках реализации региональной программы "Мой Дагестан. Мои дороги" 46 улиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа реализуется за счет транспортного налога, который платят жители города.

Как сообщили в региональном Минтрансе, на сегодняшний день в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершены дорожные работы на 113,3 км автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения. 

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РоссияДагестан
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