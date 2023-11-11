11 ноября, 19:50

В Москве заработают шесть новых выделенных полос с 2 декабря

Заммэра города Максим Ликсутов сообщил, что их протяженность составит более 3,2 км

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новые выделенные полосы начнут работать в Москве 2 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Более 3,2 км выделенных полос заработают в Москве 2 декабря. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, будет организовано 6 выделенок, где проходят 37 маршрутов наземного городского транспорта, на которых ежедневно совершается более 117 тыс. поездок", - говорится в публикации.

Так, выделенную полосу на Цветном бульваре введут для приоритетного поворота и разворота городского транспорта при движении в центр. На 2-й улице Машиностроения выделенная полоса организована в сторону Шарикоподшипниковской улицы. Ее продлили в сторону Волгоградского проспекта, чтобы городской транспорт не терял время в заторах.

"Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти участки до 3 раз быстрее, что сэкономит время пассажиров. Кроме того, на 25% снизится аварийность на этих участках", - отметил Ликсутов, слова которого приводит департамент транспорта. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация