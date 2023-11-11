В Москве заработают шесть новых выделенных полос с 2 декабря

Заммэра города Максим Ликсутов сообщил, что их протяженность составит более 3,2 км

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новые выделенные полосы начнут работать в Москве 2 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Более 3,2 км выделенных полос заработают в Москве 2 декабря. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, будет организовано 6 выделенок, где проходят 37 маршрутов наземного городского транспорта, на которых ежедневно совершается более 117 тыс. поездок", - говорится в публикации.

Так, выделенную полосу на Цветном бульваре введут для приоритетного поворота и разворота городского транспорта при движении в центр. На 2-й улице Машиностроения выделенная полоса организована в сторону Шарикоподшипниковской улицы. Ее продлили в сторону Волгоградского проспекта, чтобы городской транспорт не терял время в заторах.

"Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти участки до 3 раз быстрее, что сэкономит время пассажиров. Кроме того, на 25% снизится аварийность на этих участках", - отметил Ликсутов, слова которого приводит департамент транспорта.