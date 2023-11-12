11 ноября, 21:00

Грузовики на польско-украинской границе ожидают выезда более 100 часов

По данным украинского телеканала "Рада", такая ситуация сложилась из-за забастовок польских перевозчиков

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ожидание выезда из Польши на Украину для водителей грузовиков может составлять пять суток из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщил украинский телеканал "Рада".

По его данным, 600 грузовиков ожидают возможности выехать из Польши только в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Ожидание составляет более 100 часов или четыре-пять дней, отмечает телеканал. Аналогичная обстановка на КПП "Корчева - Краковец".

Водители грузовиков рассказали журналистам, что польских митингующих "не останавливает ничего" - ни плохая погода, ни праздник - День независимости Польши. Водители рассказали, что пытались сами договориться с польскими коллегами, но им не удалось. Они также отметили, что митингующих охраняет польская полиция.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

В субботу утром Госпогранслужба Украины сообщала, что на польской границе скопились около 2,5 тыс. автомобилей. Проблемы с работой польских пунктов пропуска уже привели к тому, что водители пытаются выехать на Украину через Словакию. На словацкой стороне границы с Украиной перед контрольно-пропускным пунктом "Вышне-Немецке" также образовалась очередь из грузовых автомобилей. 

Теги:
УкраинаПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация