Грузовики на польско-украинской границе ожидают выезда более 100 часов

По данным украинского телеканала "Рада", такая ситуация сложилась из-за забастовок польских перевозчиков

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ожидание выезда из Польши на Украину для водителей грузовиков может составлять пять суток из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщил украинский телеканал "Рада".

По его данным, 600 грузовиков ожидают возможности выехать из Польши только в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Ожидание составляет более 100 часов или четыре-пять дней, отмечает телеканал. Аналогичная обстановка на КПП "Корчева - Краковец".

Водители грузовиков рассказали журналистам, что польских митингующих "не останавливает ничего" - ни плохая погода, ни праздник - День независимости Польши. Водители рассказали, что пытались сами договориться с польскими коллегами, но им не удалось. Они также отметили, что митингующих охраняет польская полиция.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

В субботу утром Госпогранслужба Украины сообщала, что на польской границе скопились около 2,5 тыс. автомобилей. Проблемы с работой польских пунктов пропуска уже привели к тому, что водители пытаются выехать на Украину через Словакию. На словацкой стороне границы с Украиной перед контрольно-пропускным пунктом "Вышне-Немецке" также образовалась очередь из грузовых автомобилей.