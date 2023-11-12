К производству экзоскелетов "Экзар-34" впервые привлекут участников спецоперации

Как сообщил профессор Волгоградского государственного медицинского университета и разработчик экзоскелетов Александр Воробьев, их устроят в компанию и обучат производству

ВОЛГОГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции, демобилизованные из-за ранений, в 2024 году впервые смогут трудоустраиваться на производство экзоскелетов "Экзар-34" в Волгограде. Об этом ТАСС сообщил профессор Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ), заведующий кафедрой топографической анатомии, разработчик экзоскелетов Александр Воробьев.

"Мы будем расширять производство в следующем году, будем привлекать новых людей. Среди этих людей будут бывшие военнослужащие, которых мы реабилитировали, которые демобилизовались и будут с нами работать. Мы их обучим технологиям производства экзоскелетов", - сказал Воробьев.

Он уточнил, что в создании экзоскелетов на разных этапах участвуют медики-конструкторы, а также специалисты по обработке металла, слесаря, швеи. В настоящее время разработчики определяются с производственными мощностями, которые смогут осилить в 2024 году, исходя из этого станет известна и необходимая численность новых работников. Впервые к производству будут привлечены участники спецоперации, которые уже прошли реабилитацию с помощью экзоскелетов "Экзар-34".

"Экзар-34", разработанный волгоградскими учеными, не имеет аналогов. По словам разработчиков, это единственный в мире экзоскелет, который, дополняя утраченные функции мышц рук, помогает пациентам после травм или из-за ряда заболеваний проходить курс восстановительной терапии лечебной физкультурой - выполнять максимально возможный объем необходимых упражнений, что в итоге способствует полноценной реабилитации и абилитации. Каждый "Экзар-34" изготавливается индивидуально в соответствии с потребностями пациента, процесс занимает в среднем 8-12 дней - от снятия мерок до передачи устройства владельцу.

В 2022 году на базе ВолгГМУ был открыт инновационный центр по созданию экзоскелетов для адаптации или полного восстановления утраченных двигательных функций. В 2023 году экзоскелетами рук "Экзар-34", произведенными в центре, снабдили около 100 военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации.