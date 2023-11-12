На Херсонщине к выборам президента вновь откроют штаб общественного наблюдения

Первый в новых регионах России такой штаб был создан в Херсонской области 3 августа

ГЕНИЧЕСК, 12 ноября. /ТАСС/. Штаб общественного наблюдения вновь будет работать в Херсонской области в марте 2024 года в период проведения выборов президента России, сообщил ТАСС сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате (ОП) РФ, зампред ОП Херсонской области, заведующий кафедрой журналистики Херсонского педагогического университета Александр Малькевич.

Первый в новых регионах России штаб общественного наблюдения за ходом голосования на сентябрьских выборах открыли 3 августа в Херсонской области. В состав наблюдателей вошли общественные деятели и известные в регионе люди, которые следили за ходом подготовки к единому дню голосования и работой избирательных участков непосредственно 8-10 сентября. Возглавил штаб первый заместитель председателя Общественной палаты Херсонской области, член Общественной палаты РФ Владимир Овчаренко.

"Штаб общественного наблюдения хорошо зарекомендовал себя на сентябрьских выборах. Немного видоизменившись, он продолжит работу на выборах президента", - сказал Малькевич.

По его словам, к президентским выборам в Херсонской области будет увеличено количество общественных наблюдателей. "Будем продолжать работу, в том числе на базе Херсонского государственного педагогического университета, по их качественной подготовке с точки зрения законодательства избирательного и умения оперативно реагировать на информационные угрозы", - рассказал Малькевич.

Выборы президента РФ должны пройти в марте 2024 года. В соответствии с Конституцией РФ выборы главы государства назначаются Советом Федерации, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.