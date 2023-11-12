В Лисичанске в ЛНР до конца 2023 года намерены открыть отделение миграционной службы

Как уточнил глава города Эдуард Сахненко, сейчас жителям приходится ездить в Северодонецк для оформления документов

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Отделение миграционной службы в Лисичанске Луганской Народной Республики откроется до конца 2023 года. Как сообщил ТАСС глава города Эдуард Сахненко, 80% жителей Лисичанска уже вступили в российское гражданство.

"Все проработано с нашим начальником полиции, выделено помещение, вся техника необходимая для работы [закуплена], и обучено уже порядка пяти человек, которые могут выполнять эту работу. Сейчас мы согласовываем последние моменты, планируем это сделать [открыть отделение миграционной службы] до конца года, мы уже работаем над этим в течение месяца. Уже 80% жителей города стали гражданами России. Есть единицы, которые ждут, когда у нас откроется миграционный центр", - сказал он.

Сахненко рассказал, что сейчас жители Лисичанска для вступления в гражданство России выезжают в отделение миграционной службы, работающее в Северодонецке, транспорт им предоставляется бесплатно. "У нас работает раз в неделю комиссия с выездами к маломобильным гражданам, за прошедшую неделю [с 30 октября по 5 ноября] 30 человек объехали, за один день собрали документы и получили паспорта", - рассказал он.

Население Лисичанска составляет около 100 тыс. человек.