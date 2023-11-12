12 ноября, 07:26

Собянин заявил, что в Москве с начала 2023 года построили около 110 км дорог

Как уточнил мэр столицы, годовой план по возведению дорог выполнили досрочно

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. В Москве около 110 км дорог и 65 искусственных сооружений построили с начала 2023 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Досрочно выполнили годовой план по строительству дорог в Москве. С начала 2023-го построили 110 км дорог и 65 искусственных сооружений - тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов", - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, в частности, завершен Московский скоростной диаметр, открыто движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе. Также после завершения реконструкции водители могут пользоваться обновленной развязкой МКАД с Липецкой улицей.

"В ближайшие три года планируем построить еще 265 км дорог", - добавил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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