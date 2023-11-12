12 ноября, 08:48

Авиарейс из Казани в Белград задержали на 13 часов по метеоусловиям

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировано 123 пассажира

ТАСС, 12 ноября. Вылет рейса из Казани в Белград задержали на 13 часов по погодным условиям. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 12 ноября 2023 года произошла задержка рейса №JU669 сообщением Казань - Белград (авиакомпания Air Serbia). Вылет рейса перенесен с 03:40 мск ориентировочно на 16:55 мск по метеоусловиям в аэропорту Казань. На рейс зарегистрировано 123 пассажира", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. 62 пассажира заселили в гостиницы "Полет" и "Хаял". В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора.

"Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - добавили в надзорном ведомстве.

По информации ГУ МЧС по республике Татарстан, 12 ноября в республике прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с, местами - туман, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Теги:
РоссияСербияТатарстан
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