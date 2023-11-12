12 ноября, 08:55

Собянин: в Москве обновили здания двух поисково-спасательных станций на берегах прудов

По словам мэра столицы, до конца 2023 года также намерены завершить капитальный ремонт станции "Левобережная"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Здания поисково-спасательных станций на водных объектах "Борисовская" и "Кузьминки" обновили в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Обновили здания поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах московских прудов. Вместо устаревших построек возвели современные двухэтажные. Расположили в них учебные классы, помещения для хранения снаряжения и оборудования, рабочие кабинеты, помещения для дежурства спасателей и оказания помощи пострадавшим", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что также на станции "Кузьминки" провели реконструкцию причала для спасательных катеров и лодок.

По словам Собянина, в 2023 году капремонт завершат на поисково-спасательной станции "Левобережная".

"Спасатели дежурят на станциях круглосуточно, и у них есть все необходимое для комфортной и эффективной работы. Всего в Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах трудятся больше 500 специалистов. В составе учреждения - 25 поисково-спасательных станций и 1 пожарно-спасательная", - сообщил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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