12 ноября, 09:48

Керченская переправа приостановила работу из-за сильного ветра

По прогнозу, порывы ветра могут достигать 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Работу Керченской паромной переправы между территориями Крыма и Краснодарского края приостановили из-за сильного ветра. Об этом в Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер)", - говорится в сообщении.

Ранее в Крыму на выходные дни объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых дождей и ветра, порывы которого могут достигать 25 м/с.

Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. 

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