12 ноября, 10:45

Патриарх Кирилл призвал церковное сообщество активнее совершать общественно полезные дела

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что сказанное им поможет людям, пока недостаточно вовлеченным в социальную работу, осознать ее важность и необходимость

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии XI Общецерковного съезда по социальному служению призвал работников церкви и православных волонтеров активнее совершать общественно полезные дела и принимать участие в благотворительных акциях.

"Этот съезд и наше общение должны быть направлены на то, чтобы социальная работа церкви, добрые дела, совершаемые от имени всего верующего народа, осуществлялись везде. И чтобы настоятели не относили эту работу к пятому, или 10, или 20 пункту их повестки дня, а ставили ее сразу после божественной литургии и совершения таинства", - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя.

Он выразил надежду, что сказанное им поможет людям, пока недостаточно вовлеченным в социальную работу, осознать ее важность и необходимость.

"Очень важно сегодня проникнуться тем, что социальная работа <...> должна быть приоритетной задачей на уровне приходов, монастырей, епархий и всей церкви", - подчеркнул предстоятель РПЦ. "Доброделание" при этом он назвал "неотрывной и неизменяемой системой ценностей".

Патриарх поблагодарил собравшихся на проповедь. "Вы - те люди, которые продвигают сказанное мной. От вашей активности, вашей способности, вашего доброго расположения по отношению к людям во многом сегодня зависит то лицо церкви, которое положительно воспринимается даже нерелигиозным обществом", - сказал он. По словам патриарха, когда даже критически относящиеся к церкви люди становятся свидетелями всего, что совершается церковью в области помощи людям, "уста критиков, а порой и хулителей, закрываются".

Однако патриарх подчеркнул, что социальная работа - это не "политическая акция", направленная на установление в обществе благоприятной обстановки, а реальная потребность. "Мы не можем не делать добрых дел", - заключил он. 

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