Покинувшие сектор Газа россияне поблагодарили за помощь в эвакуации

Более 60 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Граждане России, которые перешли через КПП "Рафах" и находятся на территории Египта, поблагодарили президента РФ Владимира Путина и МЧС России за то, что они помогли им покинуть регион, находящийся под постоянными обстрелами.

"35 дней мы находились в секторе Газа под очень жесткой войной - без воды, без электричества, без газа, без еды. У меня ребенок уже болеет из-за плохого качества воды, у него рвота. И наконец мы выехали. Большое спасибо нашему президенту, спасибо большое МЧС. Молодцы, ребята, нам очень приятно, что мы наконец с вами встретились и возвращаемся на родину", - сказал эвакуированный россиянин на видео, предоставленном ТАСС пресс-службой МЧС РФ.

Еще одна женщина также поблагодарила президента и МЧС за помощь. "Наконец-то мы вышли из сектора Газа. Спасибо МЧС России, спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, что все так организованно сделали. Всем большое спасибо", - сказала она. Россиянка добавила, что у нее также из-за плохого качества воды заболели дети. "Но здесь нам была оказана помощь. Всем большое спасибо", - подчеркнула она.

МЧС России ранее сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. Уже более 60 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта. Сотрудники ведомства встречают их, оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов.

С 5 ноября в Каире в готовности находятся два самолета Ил-76 МЧС РФ для эвакуации россиян из Газы.