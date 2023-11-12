В "Фобосе" прогнозируют наступление метеорологической зимы в Москве 17 ноября

Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец рекомендовал автомобилистам сменить резину

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Среднесуточная температура воздуха с пятницы станет устойчиво отрицательной, то есть начнется метеорологическая зима. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"В ночь на пятницу подморозит до нуля - минус пять, днем - до минус двух - плюс трех. Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, то есть в пятницу наступит метеорологическая зима. Автомобилисты, которые еще не сменили резину на колесах, обязательно посетите шиномонтаж", - написал синоптик.

Он уточнил, что с четверга инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, из-за чего вероятность осадков сократится до минимума. При этом, по его словам, столбики термометров впредь будут колебаться только около нулевой отметки.

"В выходные окончательно распогодится, станет солнечно. По ночам до минус одного - минус шести, после полудня - около нуля. Новый климатический сезон вступит в свои права", - добавил Тишковец.