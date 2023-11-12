Пассажирский поезд Москва - Симферополь остановили из-за подозрительного предмета

После проверки состав отправили по назначению с задержкой на 1 час 1 минуту

ТАСС, 12 ноября. Подозрительный предмет обнаружили в вагоне пассажирского поезда сообщением Москва - Симферополь, после проверки на станции в Тамбовской области состав отправили по назначению с задержкой на 1 час 1 минуту, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮВЖД.

"Сегодня на станции Мичуринск-Воронежский в вагоне пассажирского поезда N28 сообщением Москва - Симферополь был обнаружен подозрительный предмет. После проведения необходимых оперативных действий сотрудниками правоохранительных органов поезд отправлен по назначению с задержкой на 1 час 1 минуту. Задержаны пассажирские поезда №103 Адлер - Москва на 43 минуты, №265 Санкт-Петербург - Москва на 36 минут, №29 Санкт-Петербург - Белгород на 35 минут", - сказали в пресс-службе.

Юго-Восточная железная дорога принимает меры для сокращения задержки поездов в пути.