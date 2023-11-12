12 ноября, 14:26

Рейс Казань - Белград задержали почти на 10 часов из-за метеоусловий

Самолет вылетел в 13:28 мск

ТАСС, 12 ноября. Самолет, выполняющий рейс Казань - Белград, вылетел по маршруту с задержкой почти 10 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Авиарейс №JU669 вылетел в Белград в 13:28 мск. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщалось ранее, самолет должен был вылететь в 03:40 мск, однако его задержали из-за метеоусловий. На рейс авиакомпании "Эйр Сербия" было зарегистрировано 123 пассажира. В аэропорт выезжал помощник Татарского транспортного прокурора.

По информации ГУ МЧС по республике, 12 ноября в Татарстане прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 м/с, местами - туман, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Теги:
РоссияСербияТатарстан
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