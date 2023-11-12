12 ноября, 20:54

В Москве прогнозируют дождь и ветер до 15 м/с

Как сообщили в МЧС России, непогода продлится до утра 13 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о дожде и ветре с порывами до 15 м/с в Москве до утра понедельника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 06:00 [мск] утра 13 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в пресс-службе. Также дождь и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Подмосковье.

В связи с непогодой водителям в МЧС рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Также следует избегать внезапных маневров и не- парковать машины под деревьями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. 

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