В Москве экстренно госпитализировали Александра Митту

Состояние режиссера ухудшилось из-за пневмонии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российского кинорежиссера и сценариста Александра Митту экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале киношколы Александра Митты.

"Режиссера Александра Митту прямо сейчас экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние Митты ухудшилось из-за пневмонии. "Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта", - отмечается в публикации.

В воскресенье днем к режиссеру приезжала скорая, но он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендацию врачей.

Александр Наумович Митта - российский режиссер и сценарист, народный артист РФ (2004). Режиссер сериала "Граница. Таежный роман" (Государственная премия РФ; 2002), режиссер и автор сценария фильмов "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".