12 ноября, 21:35

В Москве экстренно госпитализировали Александра Митту

Александр Митта. Сергей Карпов/ ТАСС
Александр Митта
© Сергей Карпов/ ТАСС

Состояние режиссера ухудшилось из-за пневмонии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российского кинорежиссера и сценариста Александра Митту экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале киношколы Александра Митты.

"Режиссера Александра Митту прямо сейчас экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние Митты ухудшилось из-за пневмонии. "Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта", - отмечается в публикации.

В воскресенье днем к режиссеру приезжала скорая, но он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендацию врачей.

Александр Наумович Митта - российский режиссер и сценарист, народный артист РФ (2004). Режиссер сериала "Граница. Таежный роман" (Государственная премия РФ; 2002), режиссер и автор сценария фильмов "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". 

Теги:
РоссияМитта, Александр НаумовичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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