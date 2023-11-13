12 ноября, 22:36

Состояние госпитализированного Отара Кушанашвили стабилизировалось

Отар Кушанашвили. Александр Саверкин/ ТАСС, архив
Отар Кушанашвили
© Александр Саверкин/ ТАСС, архив

Как сообщали СМИ, телеведущий попал в больницу с инфарктом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Состояние госпитализированного российского журналиста Отара Кушанашвили стабилизировалось. Об этом сообщается в Telegram-канале телеведущего.

"Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кушанашвили экстренно госпитализировали с инфарктом: ведущий почувствовал себя плохо в одном из московских ресторанов.

Отар Кушанашвили - российский журналист. Ведущий программы "Акулы пера", которая выходила на канале ТВ-6 в 1995-1998 годах. Сейчас ведет свою программу на YouTube. 

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© Информационное агентство ТАСС
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