Состояние госпитализированного Отара Кушанашвили стабилизировалось

Как сообщали СМИ, телеведущий попал в больницу с инфарктом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Состояние госпитализированного российского журналиста Отара Кушанашвили стабилизировалось. Об этом сообщается в Telegram-канале телеведущего.

"Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кушанашвили экстренно госпитализировали с инфарктом: ведущий почувствовал себя плохо в одном из московских ресторанов.

Отар Кушанашвили - российский журналист. Ведущий программы "Акулы пера", которая выходила на канале ТВ-6 в 1995-1998 годах. Сейчас ведет свою программу на YouTube.