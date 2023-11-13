13 ноября, 02:47

ДВФУ и Народный университет Китая откроют программу подготовки управленцев

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Народный университет Китая (НУК) откроют совместную магистерскую программу подготовки управленцев-международников. Соответствующий меморандум подписали ректор ДВФУ Борис Коробец и проректор НУК Чжэн Синье.

"ДВФУ и НУК запустят совместную магистерскую программу госуправления. Университеты станут ключевыми партнерами в области подготовки экспертов-управленцев, способных развивать международные отношения в области геоэкономики и увеличивать товарооборот между Россией и КНР. Соответствующий меморандум подписали ректор ДВФУ Борис Коробец и проректор НУК Чжэн Синье", - сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

Стороны обозначили создание двухдипломной совместной программы магистратуры по направлению государственного управления с углубленным изучением международной экономики и торговли. Программа сконцентрируется на подготовке наиболее востребованных кадров, способных понимать культурные особенности и специфику международных рынков. Обучение планируется проводить по заказу госсекторов России и Китая с привлечением экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

"Народный университет Китая - один из ведущих гуманитарных вузов Поднебесной. Для Дальневосточного федерального университета он выступит ключевым партнером по подготовке крайне востребованных сегодня специалистов-управленцев, способных развивать экономические отношения между Россией и Китаем. Я искренне верю, что выпускники новой программы дадут качественный импульс развитию международного партнерства. У нашего сотрудничества большое будущее", - цитируют в пресс-службе ректора ДВФУ.

Университеты заявили о заинтересованности в совместных проектах в области журналистики. Вузы планируют развивать академическую мобильность - обмениваться студентами и профессорско-преподавательским составом, проводить научно-практические конференции, а также летние и зимние школы в Пекине и во Владивостоке.

ДВФУ традиционно выступает в роли крупнейшего центра преподавания и продвижения русского языка в Китае. В Поднебесной действуют 15 школ, для которых университет разрабатывает учебные программы. Текущий год для университета ознаменовал возобновление насыщенного взаимодействия с партнерами из КНР после трехлетней коронавирусной паузы и запуск многочисленных совместных проектов. В 2024 году на базе Чунцинского университета почты и телекоммуникаций в Чунцине будет открыт совместный институт, также идет подготовительная работа к запуску филиала ДВФУ в Гуанчжоу. 

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