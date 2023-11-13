13 ноября, 04:16

В Якутске снаряжение Героя России передадут историческому парку

Звание было присвоено Дмитрию Егорову посмертно

ЯКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Снаряжение погибшего в ходе специальной военной операции Героя России Дмитрия Егорова передадут на вечное хранение историческому парку "Россия - моя история" в Якутске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

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"Снаряжение Героя России Дмитрия Егорова, погибшего во время сражений специальной военной операции, передадут на вечное хранение в исторический парк "Россия - моя история". Представители опорного пункта Якутии в ДНР уже доставили бронежилет и шлем бойца в постоянное представительство Республики Саха при президенте России", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, поиски велись по поручению руководства Единого координационного центра Якутии. "Исторический парк в соответствии с поручениями президента России и главы Якутии создает постоянно действующую экспозицию, посвященную специальной военной операции. Значимое место в ней займут экспонаты, связанные с нашими героями, в том числе боевое снаряжение Героя России Дмитрия Егорова. Это очень важно для всех жителей Якутии и истории нашей республики", - приводятся слова директора исторического парка "Россия - моя история" в Якутске Дмитрия Соловьева.

Звание Героя России было присвоено рядовому Егорову посмертно. В Минобороны РФ сообщали, что рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Егоров был посмертно представлен к званию Героя РФ за героизм, отвагу и мужество, проявленные в бою против Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Новомайорское. Как уточняли в военном ведомстве, во время боя непрерывным огнем из стрелкового оружия рядовой ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ и таким образом заставил противника отступить. При этом Егоров получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.

Егоров родился 27 января 1975 года в Сунтарском районе Якутской АССР. В 1991 году окончил Арылахскую среднюю общеобразовательную школу. В 2023 году также награжден медалью "За укрепление боевого содружества". У него осталось двое детей. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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