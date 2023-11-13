13 ноября, 04:51

В Москве пользователи "Электронного дома" получили более 8,5 млн баллов

Баллы начисляются за передачу показаний счетчиков с 1 сентября 2021 года, сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пользователи "Электронного дома" получили более 8,5 млн баллов за передачу показаний счетчиков с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"Пользователи "Электронного дома" получили возможность получать баллы за передачу показаний счетчиков через платформу с 1 сентября 2021 года. За это время они передали показания счетчиков более 590 тыс. раз. За это в сумме начислили свыше 8,5 млн баллов. Для того, чтобы получить возможность передавать показания счетчиков, необходимо в разделе "Мои адреса" указать код плательщика, а также номер лицевого счета и номер прибора учета для электроэнергии", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что баллы начисляются за каждую квартиру, указанную в профиле пользователя, - отдельно за каждый счетчик по 10 или 20 баллов - в зависимости от уровня учетной записи официального портала мэра и правительства Москвы. Передавать показания счетчиков воды следует с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего месяца, а электроэнергии - с 15-го по 26-е число каждого месяца.

Получать баллы в "Электронном доме" можно и за другие действия, подробная информация об условии начисления есть в Базе знаний платформы. Полученные баллы пользователи могут обменять на услуги и товары сайта "Миллион призов" или перевести их в благотворительные фонды, представленные на сайте.

К "Электронному дому" подключились жители 99% многоквартирных домов столицы. Воспользоваться его сервисами можно в мобильном приложении или на сайте. Для регистрации горожанам достаточно иметь логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru. Платформа "Электронный дом" начала работу в ноябре 2020 года. 

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