13 ноября, 05:23

В Хабаровске 80% улиц и дворов оказались не очищены от снега во время циклона

По словам губернатора Михаила Дегтярева, на расчистку города фактически вышло меньше техники, чем было заявлено

ТАСС, 13 ноября. Около 80% заявленных улиц и дворов в Хабаровске не было очищено от снега во время проходящего циклона, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Дорожный коллапс и тысячи жалоб от жителей в соцсетях на нечищеные дороги, проезды, дворы. Все мы этому свидетели. Я поручил отправиться в рейды и сравнить количество снегоуборочной техники, которая вышла на борьбу со стихией, с теми данными, которые мэрия Хабаровска официально заявила. В итоге 80% заявленных улиц не очищены и не обработаны песко-соленой смесью. По дворам результат тот же: 80% в снегу", - написал Дегтярев.

По результатам рейдов в ночь с 9 на 10 ноября на расчистке города планировалось привлечение 26 единиц снегоуборочной техники, фактически работало 11. В ночь на 11 ноября в Хабаровске планировалось расчистить 37 улиц, задействовав при этом 23 единицы техники.

Глава региона поручил администрации Хабаровска привести город в порядок и далее заранее планировать ход работ и их контроль. "Следующий снегопад принесет с собой не только осадки, но и дисциплинарные и кадровые решения", - добавил он.

С 9 по 11 ноября в Хабаровский край пришел очередной циклон, который принес сильный снег и усиление ветра до 9-14 м/с, местами на побережье фиксировались порывы до 15-20 м/с. По итогам циклона в Хабаровске выпало 14 мм осадков снега, что составляет 54% от месячной нормы. Высота снежного составила 20 см. При этом сильный ветер выдувал снег, что поспособствовало увеличению высоты сугробов в основном во дворах и на автобусных остановках, сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

По прогнозам синоптиков, далее существенных осадков в регионе не будет до 20 ноября. При этом в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с температурным фоном ниже нормы на 3-5 градусов, в отдельные дни температура опустится ниже нормы на 7 градусов. Днем ожидается от -3 до -10 градусов, ночью - от -10 до -15. 

Теги:
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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