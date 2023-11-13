13 ноября, 06:30

Путин поздравил жителей Забайкальского края с 370-летием вхождения региона в состав России

Президент РФ назвал становление и развитие Забайкалья яркой страницей в летописи России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Забайкальского края с 370-летием вхождения региона в состав России, назвав его развитие яркой страницей в истории освоения Сибири и Дальнего Востока, а также "летописи России". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со знаменательной датой - 370-летием вхождения Забайкалья в состав Российского государства. Становление и развитие вашего края - яркая страница в летописи России, в истории освоения Сибири и Дальнего Востока", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что страна всегда будет помнить о трудах и подвигах первопроходцев, которые строили города и поселки, о свершениях многих поколений жителей Забайкальского края, "созидавших промышленный, индустриальный, аграрный потенциал региона", о мужестве забайкальцев, защищавших Родину в годы испытаний.

"Сегодня вы решаете масштабные задачи по укреплению экономики, формированию транспортных и логистических маршрутов, модернизации образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства и туризма, по сбережению уникальных экосистем и рачительному использованию богатейших природных ресурсов", - добавил он.

Президент выразил уверенность, что эффективная реализация этих планов будет служить повышению качества жизни людей, созданию новых рабочих мест, гармоничному социальному и демографическому развитию. В заключение Путин пожелал жителям Забайкальского края успехов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗабайкальский край
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