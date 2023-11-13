Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам такси и каршеринга

Россияне смогут проконсультироваться до 24 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор запустил горячую линию, посвященную вопросам услуг такси и каршеринга. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

"Специалисты службы проконсультируют граждан и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, а также деятельности агрегаторов такси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне смогут проконсультироваться по вопросам услуг такси и каршеринга до 24 ноября.