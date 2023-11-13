13 ноября, 08:26

В большинстве регионов УрФО прогнозируют потепление в ближайшие два дня

По данным региональных гидрометцентров, местами ожидаются дожди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Потепление придет в большинство регионов Уральского федерального округа в ближайшие два дня. Местами ожидаются дожди, мокрый снег, туманы и гололедные явления, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 13 ноября] облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки: снег, мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -1...+4", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. 14 ноября в регионе потеплеет до +1...+6 градусов, ожидается мокрый снег и дожди.

В Курганской области, по данным Курганского гидрометцентра, завтра также ожидается потепление: с +2...+3 13 ноября до +2...+7 14 ноября, местами возможны туман и дожди. В Челябинской области потеплеет до +5 градусов днем, местами возможны порывы ветра до 11 м/с, без осадков.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами гололедные явления и туман, к 14 ноября в регионе потеплеет до +1...+6 градусов. В Югре так же ожидаются дождь и снег, порывы ветра местами достигнут 14 м/с, температура воздуха днем поднимется до -3...+2 градусов с -5...0 13 ноября.

Существенное похолодание ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе: 13 ноября температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, днем до -7, ночью 14 ноября - уже до -20, днем местами до -17. Ожидаются небольшие осадки, в отдельных районах - гололедица на дорогах и метель. 

Теги:
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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