В Московском дворце пионеров начались занятия по обучению вожатых

В программе могут участвовать москвичи старше 15 лет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Занятия по обучению вожатых начались для старшеклассников в Московском дворце пионеров, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Московском дворце пионеров начались занятия основного курса образовательной программы "Школа вожатых". За шесть месяцев опытные педагоги и эксперты расскажут учащимся, какие знания и навыки необходимы для работы на краткосрочных и долгосрочных образовательных сменах в должности вожатого. Слушатели курса ознакомятся с правами, обязанностями и основными компетенциями вожатого, узнают, как работать с коллективом незнакомых друг с другом детей, получат представление о возрастных особенностях детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в программе могут участвовать москвичи старше 15 лет. В процессе обучения они сформируют основу для своих портфолио, которые помогут им в вожатской работе на каникулярных программах. Для учеников школы пройдут и практические занятия: весной они отправятся на три-четыре дня в инструктивно-методический лагерь, по итогам программы участники получат сертификат. Школа вожатых Московского дворца пионеров работает с 2018 года.