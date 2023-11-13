13 ноября, 08:57

В ЛНР за два месяца намерены завершить строительство водовода в Лисичанске

По данным главы города Эдуарда Сахненко, готовность объекта составляет 45%

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты военно-строительной компании и строители из Татарстана намерены в течение двух месяцев завершить строительство водовода для обеспечения водой жителей города Лисичанска Луганской Народной Республики. Как сообщил ТАСС глава Лисичанска Эдуард Сахненко, сейчас водовод построен на 45%.

"Мы принимаем все меры по восстановлению водоснабжения центральной части города [Лисичанска] и наших городов-спутников [Новодружеск и Приволье]. Открываем Малорязанцевский трубопровод для этого, работы здесь сейчас ведутся, нужно проложить 6 км трубопровода, на данный момент 45% работ выполнены, выполнение работ осложнено обстрелами постоянными. Строительством занимается специализированная военно-строительная компания, коллеги из Татарстана оказывают помощь тоже. Как говорят подрядчики, порядка двух месяцев работ может понадобиться, если не будет никаких отклонений", - сказал он.

По словам Сахненко, запуск водовода обеспечит водой центральную часть Лисичанска, а также позволить почасово подавать воду в Новодружеск и Приволье.

13 октября заместитель министра строительства и ЖКХ ЛНР Станислав Дупленко сообщал, что специалисты военно-строительной компании восстанавливают водозабор в республике, его запуск обеспечит подачу воды 80% абонентам Лисичанска.

Лисичанск был освобожден от ВС Украины летом 2022 года. В ходе боев в городе и административно подчиненных ему населенных пунктах значительно пострадала гражданская инфраструктура, включая объекты газо-, водо- и теплоснабжения. 

Теги:
РоссияТатарстанЛНР
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