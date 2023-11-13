В Подмосковье выберут лучших медработников скорой помощи

Размер денежной премии для победителей и призеров составит для врачей от 100 тыс. рубле, фельдшеров - от 60 тыс. рублей, для медбратьев и медсестер - от 50 тыс. рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Конкурс профессионального мастерства для медицинских сотрудников стартовал на Московской областной станции скорой медицинской помощи. Победители и призеры получат денежные премии в размере до 130 тыс. рублей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"На скорую помощь ложится значительная нагрузка, поэтому важно поддержать медицинских специалистов, работающих в Подмосковье. Ранее подобный конкурс проводился для водителей скорой, теперь лучших сотрудников определят среди медицинских специалистов - врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер. Итоги будут подведены в декабре, победители и призеры получат денежную премию", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что принять участие в конкурсе могут врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья Московской областной станции скорой медицинской помощи, работающие по специальности не менее 3 лет. Конкурс состоит из трех этапов - онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами и демонстрацию практических умений. Размер денежной премии для победителей и призеров составит для врачей от 100 тыс. до 130 тыс. рублей, фельдшеров - от 60 тыс. до 120 тыс. рублей, для медбратьев и медсестер - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.