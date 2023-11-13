В проекте "Пушкинская зима" примут участие более 25 тыс. детей

Фестиваль пройдет с 18 ноября по 14 января

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Социально-благотворительный проект "Пушкинская зима", приуроченный к 225-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина, охватит более 25 тыс. детей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции в ТАСС.

"Стартует наш благотворительный проект - фестиваль возрождения традиций "Пушкинская зима", который приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина <…>. Будут игрушки, праздники, подарки, прекрасные фестивальные мероприятия, конкурсы <...> с нашими детьми, планируется на данный момент охватить более 25 тыс. человек", - сказала Кузнецова, добавив, что фестиваль пройдет с 18 ноября по 14 января.

Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин, входящий в оргкомитет фестиваля, рассказал, что в рамках проекта 25 декабря в Центральном академическом театре Российской армии состоится премьера спектакля "Сказка о царе Салтане", к которому он написал музыку. "Нам очень понравилось делать мюзикл. <...> Это веселый, радостный спектакль, я думаю, что он понравится детям", - сказал Зацепин. В пресс-службе организатора мероприятия - фонда "Дети - детям" ТАСС уточнили, что зритель, покупая один билет, второй дарит подопечным фонда. За три дня мюзикл-сказку посетят свыше 9 тыс. человек из более 40 городов страны, среди зрителей будут дети из многодетных семей, семей военнослужащих, в том числе участников СВО, ребята из новых регионов России.

Глава Общероссийского волонтерского движения "Дед Мороз приходит в дом!", попечитель благотворительного фонда "Дети - детям" Любовь Ершова, также входящая в оргкомитет, сообщила, что в рамках фестиваля 9 декабря на площадке "Депо молл" будет организован музыкальный концерт с участием звезд российской эстрады, а 16 декабря с участием блогеров и волонтеров пройдет арт-маршрут в московском метрополитене.