13 ноября, 10:57

В Петербурге 766 детей-сирот передали в приемные семьи в 2023 году

Остаются в центрах содействия семейному воспитанию 1,1 тыс. детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 770 детей, оставшихся без родителей, передали в приемные семьи в Петербурге в 2023 году, сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комитета по социальной политике города Дмитрий Тугов.

"За 10 месяцев 2023 года переданы на воспитание в семьи 766 детей, в том числе под опеку и попечительство, включая предварительную опеку и попечительство, - 529 человек, в приемную семью - 187 человек и на усыновление - 50 человек. Сейчас у нас в центрах содействия семейному воспитанию 1 127 детей, а около восьми лет назад их было более чем в два раза больше", - рассказал он.

По данным Тугова, наибольшее количество детей, нуждающихся в приемных семьях, - подростки старше 14 лет - 578 человек - и дети от 7 до 13 лет - 389 человек.

По словам заместителя председателя комитета, каждый год в городе отмечается положительная динамика по количеству приемных родителей, на сегодняшний день почти 9 тыс. детей-сирот находятся в семьях. "В настоящее время в Петербурге проводится активная работа по привлечению граждан к проблемам детей-сирот. На региональный учет на 1 ноября в качестве кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители комитетом было поставлено 433 семьи", - рассказал он.

Как отметила президент фонда "Родительский мост" Марина Левина, сейчас важно менять сознание приемных родителей, потому что большинство хотят усыновить ребенка до четырех лет. "Нужно расширять представление о своих возможностях и потребностях детей, которые остались. Необходимо доносить мысль о том, что это удовлетворение собственной потребности, нежели какая-то включенная забота, направленная на ребенка. На самом деле другие дети нуждаются в семейном устройстве", - сказала она. 

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