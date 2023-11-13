Можно ли навсегда избавиться от аллергии?

Аллергией называют, как правило, повышенную чувствительность к воздействию некоторых факторов окружающей среды. Иными словами, это состояние организма, когда иммунная система воспринимает безопасные для него раздражители (аллергены) как угрозу, против которой начинает вырабатывать антитела. При этом симптомы этой "защиты" весьма разнообразны: от похожих на ОРВИ до угрожающих жизни реакций.

Аллергия очень широко распространена: от тех или иных ее форм страдает примерно треть населения планеты. Так, по данным Всемирной организации по борьбе с аллергией, в частности, аллергическому риниту подвержены от 10 до 50% населения той или иной страны, в зависимости от ее географического положения. А, например, в Сеченовском университете отмечают, что до 10% пациентов, принимавших антибиотики, сталкивались с аллергической реакцией, поллиноз же (то есть сенная лихорадка) встречается у 8,3% женщин и 6,4% мужчин.

По словам главного внештатного детского специалиста — аллерголога-иммунолога Москвы Александра Пампуры в интервью для официального сайта мэра и правительства столицы, "симптомы [аллергии] зависят от конкретного человека и в значительной степени связаны с видом аллергии. Допустим, если есть гиперчувствительность к пищевым продуктам, то это прежде всего кожные проявления и поражение желудочно-кишечного тракта. Если аллергия на ингаляционные раздражители — пыльцу и шерсть животных, то появляются чиханье, кашель, затрудненное дыхание". В соответствии с видом аллергии и симптомами, которые она вызывает, врачи подбирают необходимое лечение. Например, используют диету, антигистаминные препараты, лекарства, которые снижают активность иммунной системы, косметические средства для кожи и т.д. То есть в первую очередь борются именно с симптомами аллергии.

Еще один способ лечения — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). В этом случае пациенту с помощью инъекций или под язык вводят небольшие дозы аллергена, которые постепенно увеличивают. Через какое-то время иммунная система человека должна перестать реагировать на раздражитель. Но проводиться такая терапия может долго — не один год. Применяют ее, например, при аллергии на пыль, пыльцу, животных, яд жалящих насекомых, некоторые лекарственные препараты, а вот для пищевой аллергии она не подходит. В этом случае единственный способ лечения — отказаться от продуктов, которые вызывают реакцию. Но даже с АСИТ гарантировать полное излечение от аллергии нельзя.

Впрочем, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии академик РАН Александр Караулов отмечал в свое время, что на данный момент развитие медицины позволяет достигнуть контроля над аллергией с выходом заболевания в ремиссию, в том числе стойкую, у подавляющего большинства пациентов.

Также "в некоторых случаях может отмечаться спонтанная ремиссия заболевания. Известно, что многие дети с нетяжелым атопическим дерматитом, пищевой аллергией часто "перерастают" эти заболевания, и к школьному возрасту наступает ремиссия и формируется толерантность к аллергенам, — объяснила ведущий научный сотрудник ФГБУ "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России, заведующая кафедрой иммунологии Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы, доктор медицинских наук Ольга Елисютина. — Однако, к сожалению, так бывает далеко не всегда, симптомы аллергии могут возобновиться вновь. Обострение могут провоцировать стрессовые ситуации, сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания, очаги хронической инфекции, паразитарные инвазии, острые вирусные инфекции, контакт с новыми аллергенами и другие причины. Поэтому говорить о том, что можно "избавиться от аллергии раз и навсегда", не следует. Более того, такие утверждения могут вводить в заблуждение пациентов, которые могут преждевременно отказаться от наблюдения у врача-аллерголога, соблюдения рекомендаций и базисной терапии. Что может приводить к тяжелым обострениям аллергических заболеваний и повышению потребности в сильнодействующих лекарственных препаратах".

Отметим, что до сих пор неизвестно, как можно предотвратить развитие аллергии. Так, например, "гигиеническая гипотеза", которая связывает появление аллергий с недостатком опыта у иммунной системы из-за излишней чистоплотности с самого детства, не находит подтверждения.