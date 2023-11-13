Почти 85% опрошенной молодежи в городах-миллионниках РФ видят возможности самореализации

Согласно исследованию президентской платформы "Россия - страна возможностей" и аналитического центра НАФИ, по совокупным оценкам возможностей лидируют Санкт-Петербург (92%), Пермь (90%), Красноярск (90%) и Ростов-на-Дону (88%)

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 85% жителей городов-миллионников в возрасте от 14 до 35 лет считают, что в России есть хорошие возможности для самореализации и развития. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного президентской платформой "Россия - страна возможностей" и аналитическим центром НАФИ.

"В результате опроса мы выяснили, что большинство молодежи городов-миллионников (84%) называют хорошими возможности для самореализации в стране. И практически столько же позитивно оценивают возможности в своем городе (83%). Всего пару лет назад эти показатели были гораздо ниже. Изменение статистики говорит о том, что работа, которую проводит наша платформа и все организации, создающие условия для развития молодежи, дает позитивный результат", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, слова которого приводит пресс-служба.

Согласно данным опроса, по совокупным оценкам возможностей лидируют Санкт-Петербург (92%), Пермь (90%), Красноярск (90%) и Ростов-на-Дону (88%).

Вместе с тем 13% опрошенных считают, что в регионе их проживания нет широких перспектив для личностной и карьерной реализации. Преимущественно об этом говорят жители Волгограда (21%) и Новосибирска (20%).

Всероссийский опрос был проведен аналитическим центром НАФИ в сентябре 2023 года. Опрошены 800 человек в возрасте от 14 до 35 лет из городов с численностью населения 1 млн человек и более. Статистическая погрешность данных не превышает 3,46%.