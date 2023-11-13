13 ноября, 12:44

МЧС предупредило о сильном ветре в горах КБР в ближайшие дни

По данным ведомства, ожидается юго-восточный ветер до 30-32 м/с

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер прогнозируется в горах Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие трое суток. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по региону.

"В период с 19:00-23:00 мск 13 ноября и далее до конца суток 14-16 ноября в горных районах КБР местами ожидается очень сильный южный, юго-восточный ветер 30-32 м/с", - говорится в сообщении.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня. Возможны ухудшение условий дорожного движения, увеличение количества ДТП, нарушение в работе транспорта, повреждение опор линий связи и ЛЭП, повреждение кровли, остекления зданий. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация