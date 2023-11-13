МЧС предупредило о сильном ветре в горах КБР в ближайшие дни

По данным ведомства, ожидается юго-восточный ветер до 30-32 м/с

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер прогнозируется в горах Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие трое суток. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по региону.

"В период с 19:00-23:00 мск 13 ноября и далее до конца суток 14-16 ноября в горных районах КБР местами ожидается очень сильный южный, юго-восточный ветер 30-32 м/с", - говорится в сообщении.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня. Возможны ухудшение условий дорожного движения, увеличение количества ДТП, нарушение в работе транспорта, повреждение опор линий связи и ЛЭП, повреждение кровли, остекления зданий.