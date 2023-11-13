13 ноября, 13:11

В Петербурге планируют открыть учебно-практический центр МАЗ

Вице-губернатор города Кирилл Поляков отметил, что открытие запланировано на февраль 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Учебно-практический центр Минского автомобильного завода (МАЗ) появится в Петербурге в феврале 2024 года на базе Учебного комбината "Пассажиравтотранса". В нем смогут пройти обучение водители, слесари, механики и электрики, работающие с белорусской техникой. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

"Сегодня состоялась встреча с Петром Пархомчиком, заместителем премьер-министра Республики Беларусь и Валерием Иванковичем, генеральным директором ОАО "Минский автомобильный завод". Договорились о создании в Санкт-Петербурге Учебно-практического центра Минского автомобильного завода, который будет функционировать на базе Учебного комбината "Пассажиравтотранса", - написал он в телеграм-канале.

Поляков также добавил, что в центре смогут пройти обучение водители, слесари, механики, электрики и другие специалисты автобусных парков Санкт-Петербурга, работающие с пассажирской техникой МАЗ. Открытие запланировано на февраль 2024 года.

Кроме того, во время визита белорусские гости передали в безвозмездное пользование Санкт-Петербургу несколько школьных автобусов производства МАЗ. 

Теги:
БелоруссияРоссияСанкт-Петербург
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