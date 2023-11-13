Собянин осмотрел ход строительства новой школы на территории центра "Сколково"

Инновационная школа "Сколка" будет рассчитана на 825 учеников

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства новой школы на территории инновационного центра "Сколково", где будут учиться талантливые дети.

"Здесь, в центре "Сколково", строится международная гимназия, которая, я думаю, по своему качеству будет одна из лучших в Москве. Будут привлекать талантливых детей, это очень хорошая история - синергия инновационного центра "Сколково" и инновационной школы талантливых детей. Я думаю, что это поможет им определиться в жизни и действительно стать такими же креативными, как ребята, которые сегодня в "Сколково" работают", - сказал Собянин.

По данным мэрии, строительство общеобразовательной школы на территории инновационного центра "Сколково" ведется на основании концессионного соглашения, заключенного в 2021 году между правительством Москвы и ООО "Инновационное образование". Общий объем частных инвестиций в реализацию проекта составит более 5 млрд рублей. Согласно соглашению городские власти передали инвестору в аренду на 25 лет земельный участок, на котором он возведет инновационную школу "Сколка" на 825 учеников.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 65%. Завершить работы планируется в апреле 2024 года - на 15 месяцев раньше изначально запланированного срока.