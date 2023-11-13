13 ноября, 16:20

Bloomberg: в Таиланде могут нанять сотрудников китайской полиции

Это повысит уровень доверия у китайских туристов, передает агентство

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Таиланд рассматривает возможность найма сотрудников китайской полиции на некоторых популярных туристических направлениях, чтобы повысить уровень доверия у китайских туристов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы ведем переговоры с китайским посольством о программе патрулирования, чтобы привлечь китайскую полицию в Таиланд", - приводит агентство слова главы Управления туризма Таиланда Тапани Киатфайбула. "Это покажет то, как Таиланд усилил меры безопасности, что значительно повысит доверие китайских туристов", - добавил он.

В то же время многие интернет-пользователи раскритиковали такой план, подчеркивает Bloomberg.

Как отмечает агентство, план развертывания китайской полиции является последней попыткой Таиланда привлечь гостей, поскольку опасения по поводу безопасности туристов отпугивают некоторых китайских путешественников. В сентябре правительство Таиланда отменила визовые требования для китайских путешественников на пять месяцев, пишет Bloomberg. 

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