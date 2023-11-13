13 ноября, 16:42

В горах Ингушетии обнаружили подземные коллективные усыпальницы

По данным Джейрахско-Ассинcкого государственного музея-заповедника, также выявлены конструкции каменных оснований утраченных жилых башен

ТАСС, 13 ноября. Три подземные, ранее не учтенные, коллективные усыпальницы обнаружены при исследовании архитектурного комплекса "Тумги" в горной Ингушетии. Один из склепов по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой, сообщается на официальном сайте ГКУ "Джейрахско-Ассинcкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник".

"При проведении комплексных научных исследований архитектурного комплекса "Тумги" в горной Ингушетии специалистами "АСМГрупп" выявлены конструкции каменных оснований утраченных жилых башен, также обнаружены три древних склепа, один из которых сохранил антропологические артефакты. Согласно данной информации, сотрудники музея-заповедника подтвердили факт наличия трех подземных, ранее не учтенных, коллективных усыпальниц и провели сбор полевых данных для внесения их в перечень выявленных объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выявленные объекты расположены в северо-восточной части комплекса, в 50 м южнее храма Тумгой-Ерды. Один из склепов по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой, имеет строение полуподземного склепа, но в отличии от последнего, в нем отсутствуют наземные ярусные членения. Второй склеп руинирован до основания, отметили в музее-заповеднике. "Полевые данные по обнаруженным объектам будут представлены в комитет государственной охраны объектов культурного наследия республики для включения их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Комплекс находится в процессе проектирования", - заключили в музее-заповеднике.

Занимающий около 65 тыс. га Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики.

Музей-заповедник создан на основе комплексов памятников истории, культуры и природы Джейрахского, Салгинского, Ассинского ущелий, связанных между собой исторически, этнически, ландшафтно и представляющих собой особую историческую, научную и архитектурную ценность в сочетании с окружающими их уникальными природными комплексами и является научно-исследовательским и научно-просветительным учреждением.

Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал. Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии. 

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