13 ноября, 17:25

На Ставрополье предприятие пищепрома заразило сальмонеллами более 20 га земли

Загрязнение возникло из-за отходов птицеводства

СТАВРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Предприятие пищевой промышленности заразило сальмонеллами 20,5 га земли в Георгиевском округе Ставрополья, который входит в эколого-курортный регион. Загрязнение возникло из-за отходов птицеводства, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"На площади 20,5 га обнаружены отходы производства в виде помета и подстилочного материала. Они располагались на поверхности плодородного слоя почвы без проведения предварительных работ, обеспечивающих предотвращение попадания загрязняющих веществ в землю. <…> Для установления степени загрязнения почвы были отобраны пробы. Лабораторные исследования показали микробиологическое загрязнение сальмонеллами и фекальными энтерококками", - говорится в сообщении.

Площадь загрязнения сопоставима с площадью почти 30 футбольных полей. Территория находится недалеко от станицы Незлобной в 30 км от городов-курортов и входит в эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод.

На участке зафиксированы также следы земляных работ по снятию и перемещению почвы при формировании выемок. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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