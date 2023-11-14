ПФКИ проведет на культурном форуме в Петербурге дискуссию об искусственном интеллекте

Панельная дискуссия пройдет в Главном штабе Эрмитажа 16 ноября в 10:00 мск

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Панельная дискуссия "Искусственный интеллект: угроза или благо для культуры" пройдет на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур 16 ноября. В частности, планируется обсудить, необходимо ли внедрять новые технологии в процесс обучения актеров и режиссеров, рассказал ТАСС модератор сессии, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов.

"На форуме будет отдельный блок, связанный с применением новых технологий в сфере культуры. Это закономерно, Президентский фонд культурных инициатив занимается поддержкой проектов в области креативных индустрий, культуры, искусства. Применение технологий искусственного интеллекта - это и есть креативные индустрии. Вокруг этого вопроса и будет вестись дискуссия о том, насколько использование ИИ в культуре сейчас благо или угроза, есть разные мнения на этот счет", - сказал глава фонда.

По его словам, в блоке, который координирует ПФКИ, предполагается ряд дискуссий - будут обсуждаться вопросы VR-технологий, компьютерных игр, темы, связанные с молодежью и образованием. Также готовятся творческие мероприятия, например презентация проекта "Рахманинов. Я - здесь", созданного с помощью искусственного интеллекта.

"У нас очень интересная должна быть дискуссия о том, надо ли внедрять искусственный интеллект в образовательных учреждениях, которые готовят актеров, режиссеров и так далее. <…> Сделаем все, чтобы эти сессии стали не просто разговором, а еще и отправной точкой для действий. В результате хочется, чтобы возникли договоренности, согласно которым мы будем действовать дальше", - рассказал Карманов.

По его мнению, искусственный интеллект может быть помощником творческого человека и избавить его от рутины. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который станет одним из участников дискуссии, согласен с этим мнением.

"Я думаю, что для культуры искусственный интеллект - это пока помощник. Он, в частности, очень полезен для архивистов, для библиотек, для музеев. Он полезен там, где есть рутинная работа. А наука будет развиваться все равно, какие бы мы запреты ни использовали в ее развитии", - сказал он ТАСС.

Участники дискуссии

В обсуждении также примут участие российский и сербский актер, продюсер Милош Бикович, заместитель генерального директора АО "Газпром-медиа холдинг" Юлия Голубева, президент диаспоры Камеруна в России Луис Гоуенд, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор "Зарядья", художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин, советник президента РФ Владимир Толстой, президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова, художественный руководитель культурного центра "Сириус" Ханс-Йоахим Фрай, композитор и руководитель Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки Мехди Хоссейни.

Панельная дискуссия пройдет в Главном штабе Эрмитажа 16 ноября в 10:00 мск.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.